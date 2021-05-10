"Мы переживаем такое время, когда под угрозой находятся основополагающие ценности. Каждый человек и политическая партия должны высказать ясную, недвусмысленную позицию по вопросу семьи и связанных с ней ценностей. Работающие в этом парламенте либеральные партии и община ЛГБТ+ хотят принять законы, которые изменят сформировавшееся в Литве понимание, что такое традиционная семья. Партия труда выступает за то, чтобы осталась в силе утвержденная в Конституции статья с определением семьи как союза мужчины и женщины, а ее изменение было возможно лишь путем референдума, а не решением депутатов", – цитируются в сообщении слова лидера Партии труда Виктора Успасских.

Совет партии принял резолюцию "О марше защиты семей 2021". В ней сказано, что партия поддерживает идею этого мероприятия, если организаторы обеспечат его мирное проведение. Партия труда призывает своих членов принять участие в этом марше. "Приравнивание союза между однополыми лицами семье искажает сформированную природой природу человека, ставит под угрозу будущее страны и благосостояние общества", – убежден лидер Партии труда.

Партия труда не одобряет Стамбульскую конвенцию из-за утверждения в ней неоднозначных понятий, например, "социальный пол", "половая принадлежность" и т.д., а также из-за обязательного полового просвещения детей.

Кроме того, Партия труда выступает против предложенного Союзом свободы закона о партнерстве.

Партия труда также выступает против принятия закона о снятии уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотических веществ.