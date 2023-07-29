Партийный рейтинг: первое место по-прежнему у социал-демократов

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за социал-демократов проголосовали бы 19,1% участников опроса (в мае 18,1%).

На вторую строку рейтинга вернулся Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 9,9% в июле, в мае – 7,9%.

Третье место – Литовский союз крестьян и зеленых - в мае 9,4%, а в июле всего 7,8%.

Похожая поддержка и у демократического союза "Во имя Литвы", который возглавляет Саулюс Сквернялис - в июле 7,6%, в мае – 8,2%.

Рейтинг Движения либералов сохраняет стабильность - и в мае и в июле их поддерживают 4,3% участников опроса.

Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то за Партию труда голосовали бы 3,2%, за Партию свободы 2,7%, за Партию регионов 2,4% участников опроса.

Правда, 12% участников опроса сказали, что не голосовали бы вообще. Еще 26,5% не знали, за кого им голосовать.