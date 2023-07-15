15 июля 2023 г. 09:36

Партийные рейтинги: по-прежнему лидируют социал-демократы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Партия социал-демократов Литвы остается лидером партийных рейтингов – если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов на выборах получили бы социал-демократы. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу LRT компанией Baltijos tyrimai.

За соцдемов в июне голосовали бы 18% респондентов. На втором месте – демократический союз "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса 15% голосов.

На третьем месте рейтинга Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) и Литовский союз крестьян и зеленых - обе эти партии получили бы по 9% голосов.

За Движение либералов голосовали бы 7% респондентов, за Партию труда – 6%.

По данным опроса, Партия свободы, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и Партия регионов Литвы не набрали бы 5% голосов.

Больше 1/5 респондентов не знали, за кого голосовать или не участвовали бы в выборах.

Опрос был проведен по заказу LRT 14-29 июня. Во время опроса опросили 1020 жителей Литвы старше 18 лет. Погрешность результатов опроса - 3,1%.

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