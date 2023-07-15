Партийные рейтинги: по-прежнему лидируют социал-демократы

За соцдемов в июне голосовали бы 18% респондентов. На втором месте – демократический союз "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса 15% голосов.

На третьем месте рейтинга Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) и Литовский союз крестьян и зеленых - обе эти партии получили бы по 9% голосов.

За Движение либералов голосовали бы 7% респондентов, за Партию труда – 6%.

По данным опроса, Партия свободы, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и Партия регионов Литвы не набрали бы 5% голосов.

Больше 1/5 респондентов не знали, за кого голосовать или не участвовали бы в выборах.