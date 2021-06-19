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В Литве потеплело, поэтому многие жители решили отправиться на море, однако многим отдых омрачают километровые заторы. А если вы решили отправиться на Куршскую косу, то переезд станет для вас настоящим испытанием.
Паромы на косу ходят без остановки: если придерживаться графика, будут огромные заторы
© Įmonės nuotr.

Паромы в выходные дни работают без перерыва, никто не придерживается установленного графика, кроме того, ходят три парома. Заторы со стороны Клайпеды появляются с 6 ч. утра в субботу и понемногу рассасываются к обеду. После обеда появляется немало возвращающихся назад. А в воскресенье во второй половине дня почти каждое летнее воскресенье стоят километровые заторы.

Дарюс Унджис, представитель АО Smiltynės perkėla, kadсказал, что работают четыре парома.

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"3 парома работают на Новой переправе (ул. Нямуно, 8, они перевозят автомобили и пассажиров), еще один - на Старой переправе (ул. Данес, 1, только пассажиров). Летом каждый день в среднем переправляют 3600 автомобилей и 15 000 пассажиров. В выходные дни машин бывает 3700-5500, а пассажиров по 20 000 в день (зависит от погоды и мероприятий)", – сказал он.

Унджис сказал, что уменьшить заторы можно, если пользоваться мобильным приложением Smiltynės perkėla.

"С помощью приложения можно в живую наблюдать за тем, что происходит на переправе. В приложении есть вся актуальная информация (изменение графиков и т.д). Можно также купить электронный билет. Главное в пути - хорошее настроение, необходимая информация и планирование времени поездки", – сказал он.

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