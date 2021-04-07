Парламентский комитет выясняет, почему в школах Литвы не популярна тема обороны страны

"В 2017 г. по инициативе Минобороны Литвы был создан модульный предмет - национальная безопасность и оборона, который должны были интегрировать в программу 9-11 классов", – напомнил глава ПКНБО Лауринас Кащюнас.

По его словам, из 1000 с этим предметом знакомят учеников только 38 школ. Это считают недостаточным, поэтому предмет хотят сделать обязательным.

Вице-министр науки, образования и спорта Рамунас Скауджюс сказал, что причины непопулярности предмета могут быть разными: предметов по выбору достаточно много, а ученики выбирают то, чем интересуются.

"Ученики либо вообще не выбирают модули, либо выбирают то, что их особенно интересует", – заметил он, сказав, что оборона и патриотизм в стороне не остаются. Эти вопросы поднимаются во время преподавания других предметов, например, литературы, истории. Кроме того, эти темы обсуждают в различных организациях для школьников - скаутов и т.д. Но основная причина - личности, преподающие предмет.

Поцюс сказал, что стоит подумать о создании компьютерной игры с героем "литовским воином".

"К сожалению, у нас нет литовской (компьютерной игры). Я думаю, этот тот способ, когда можно выйти на детей через литовскую компьютерную игру. Чтобы дети видели в ней литовского военного, героя, они захотят стать военными, побеждающими всех чудищ и врагов. Это конкретное предложение, кто может это сделать, я не знаю. Может, надо искать на это деньги, такие программы оправдают себя", – сказал Поцюс.

По его словам, говорящий о патриотизме пенсионер не понятен молодежи. "Придет, извините, старичок... Детям не всегда интересно, что говорят старики, нужно что-то посовременнее", – заметил он.