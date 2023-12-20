Парламентский комитет предлагает отсрочить вступление новых требований о прохождении медосмотра водителями

За отсрочку 20 декабря проголосовали все 9 членов комитета, которые присутствовали на заседании. Окончательное решение по этому вопросу должен принять парламент.

Кстати, парламент в первом чтении уже одобрил предложенную поправку об отсрочке вступления порядка в силу до 1 июня 2024 года.

Однако после этого две разные фракции предложили отсрочить вступление порядка до 1 января 2025 года.

Гендиректор Regitrа Вайдас Доминаускас предложил отсрочить вступление порядка до 1 сентября 2024 года, но члены Комитета по праву и правопорядку его предложение не одобрили. Депутаты предложили начать активную информационную кампанию, чтобы как можно больше водителей старшего возраста были информированы о новых правилах и успели пройти медкомиссию.

Члены комитета предложили информировать водителей смс-сообщениями и письмами о том, что срок действия их медицинской справки истек.