Компании, которые нарушат требование оплачивать наличными счета только до 3000 евро, предлагают признать не отвечающими критерию надежного налогоплательщиков.

Кроме того, жители, которые нарушат закон об ограничении наличного расчета, в будущем не смогут доказать обоснованность приобретенного имущества и источников получения доходов.

В среду комитет одобрил поправки к закону об администрировании налогов, чтобы ограничить наличный расчет.

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки, ограничивающие наличный расчет – с 1 ноября 2022 года предлагается ввести ограничение для жителей и компаний. Нельзя будет платить наличными за товары и услуги стоимостью больше 3000 евро.

По данным Центробанка Литвы, 97% всех платежей в Литве составляют меньше 5000 евро, а 92% – до 1250 евро.

По данным Службы расследования финансовых преступлений, на рынке недвижимости 26,5% всех расчетов выполняются с помощью наличные.

Парламент также рассматривает поправки к Кодексу об административной ответственности, согласно которым за нарушение закона будут назначать штрафы и тем, кто платит, и тем, кто принимает наличные: жителям грозят штрафы 300-900 евро, компаниям и их главам – 600-1500 евро. За повторные нарушения - до 2400 и 3000 евро.