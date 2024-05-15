2024.05.15 13:37

Парламентский комитет одобрил призыв в армию сразу после окончания школы

 
не будет отсрочки для студентов
ELTA
Мартина Пикялите
ru.DELFI.lt
ФОТО: KAM
Парламентской комитет по нацбезопасности и обороне (ПКНБО) решил одобрить предложение призывать молодых людей в армию сразу после окончания школы. Комитет также одобрил идею Минобороны и отказаться от отсрочки для студентов.

ПКНБО обсуждал реформу призыва в Литве и одобрил призыв молодых людей сразу после школы.

Министр обороны Лауринас Каэюнас сказал, что он одобряет предложение не призывать в армию нынешних студентов вузов.

Комитет по вопросам образования месяц назад предлагал не вмешиваться в процесс обучения теперешних студентов, а после школы призывать молодежь только с несколькими исключениями: отсрочить службу для очень способных учеников, спортсменов и художников.

"Ученик, который оканчивает школу, должен знать, что он уже есть в списке призывников, исключений должно быть минимальное количество (...) Не все студенты во время учебы смогут служить в армии в том или ином порядке, появится масса конфликтных ситуаций. Мы предлагаем призывать после школы, сделав исключение для небольшой группы", – сказал председатель комитета Артурас Жукаускас.

Члены ПКНБО заметили, что такие исключения - это социальное разобщение среди молодежи.

Комитет не одобрил и предложеня Литовского союза студентов, Вильнюсского университета и Представительства студентов ВУ не призывать студентов, которые сейчас учатся в вузах.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года парламент в первом чтении одобрил реформу обязательной службы Минобороны, ее цель - увеличение числа призывников и ускорение подготовки резерва. По новым правилам, не будет отсрочки для студентов вузов. Однако студенты могут выбрать службу на курсах молодых офицеров или по выходным в добровольческих силах МО. У студентов будет возможность отсрочить время учебы на 9 месяцев и отслужить в армии.

Напомним, что одно из главных изменений в реформе призыва – возможность сократить время службы. Срок службы составит 9 месяцев. Однако с учетом потребности Литовской армии, время службы могут сократить до 6 , а в некоторых случаях - до 3 месяцев.

Согласно поправкам, в армию будут призывать молодых людей 18–21 г., предлагается призывать 18-19-летних сразу после окончания школы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии