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Парламентская фракция Союза свободы обратилась в правление парламента с призывом разрешить депутатам, которые этого хотят, уступить свое жилье в гостинице беженцам из Украины.
Seimo viešbutis
Seimo viešbutis
© BNS

Фракция подчеркнула, что после того как началась военная агрессия в отношении Украины, в Литву и другие страны региона приезжает все больше беженцев, в основном – женщин и детей. Жители Литвы, юридические лица, общины, католические приходы, монашеские братства предлагают этим людям жилье.

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Депутаты обратили внимание на то, что парламентская гостиница в Вильнюсе занята не полностью, поэтому в знак солидарности с украинцами они предлагают предоставить возможность поселить в этих помещениях беженцев из Украины.

"Призываем депутатов проявить солидарность и использовать свои привилегии ради общей цели, и так показать пример обществу", – сказал член фракции Союза свободы Витаутас Раскявичюс.

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