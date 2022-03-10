Фракция подчеркнула, что после того как началась военная агрессия в отношении Украины, в Литву и другие страны региона приезжает все больше беженцев, в основном – женщин и детей. Жители Литвы, юридические лица, общины, католические приходы, монашеские братства предлагают этим людям жилье.

Депутаты обратили внимание на то, что парламентская гостиница в Вильнюсе занята не полностью, поэтому в знак солидарности с украинцами они предлагают предоставить возможность поселить в этих помещениях беженцев из Украины.

"Призываем депутатов проявить солидарность и использовать свои привилегии ради общей цели, и так показать пример обществу", – сказал член фракции Союза свободы Витаутас Раскявичюс.