Парламентарий: литовская автодорожная инфраструктура больна

Парламентарий сожалеет, что финансирование остается скудным и аналогичным бюджету 2022 года. Однако, как говорит Э. Сабутис в пресс-релизе, наибольшее беспокойство у него вызывают еще более мрачные тенденции, отражающиеся в проекте финансирования Программы содержания и развития дорог (ПСРД), который в ближайшее время должен получить одобрение правящих.

По словам Э. Сабутиса, в проекте предусматривается, что литовским дорогам на этот год будет выделено всего около 540 млн евро.

"Несмотря на прошлогодние предупреждения экспертов, дорожных служб и руководителей ассоциации, объединяющей муниципалитеты, о том, что сумма в бюджете явно мала и позволит лишь минимально поддерживать состояние дорожной сети, у Правительства не было желания прислушаться к аргументированным расчетам тогда, тем более оно, вероятно, не захочет слышать подобные предостережения ни сейчас, ни в ближайшем будущем, так как направления финансирования и цифры, указанные в строках проекта ПСРД, только подтверждают это. По прогнозам Министерства транспорта на ближайшие два года, сумма, выделяемая на дороги, должна побить все антирекорды и быть даже меньше, чем в прошлом и в этом году – за период с 2024 и 2025 гг. финансирование сократится еще на 40 млн евро", – говорится в пресс-релизе Э. Сабутиса.

По его словам, очевидно, что "по решению правящих дорожная отрасль по-прежнему будет приходить в упадок". Депутат приводит цифры, которые, по его мнению, прекрасно иллюстрируют почти критическое положение отрасли: около 40 проц. асфальтированных дорог государственного значения не соответствуют никаким установленным критериям; 73 моста и виадука находятся в крайне плачевном состоянии; местные дороги по-прежнему не позволяют обеспечить качественное сообщение между городами и поселками, так как две трети этих дорог до сих пор не заасфальтированы.