Парламентарий бьет тревогу: в Литве прицелы ночного видения на охоте могут быть узаконены уже этой осенью

"В четверг в Сейме будут внесены сопроводительные правовые акты к закону об охоте, которым группа членов Сейма стремится узаконить использование прицелов ночного видения на охоте. В случае их одобрения и рассмотрения, за Сеймом останется последнее голосование по узакониванию прицелов ночного видения на охоте", — говорит член парламентского комитета по окружающей среде Л. Йонаускас.

По его словам, финальное голосование по узакониванию прицелов ночного видения может состояться уже этой осенью.

"Попытки узаконить использование прицелов ночного видения на охоте предпринимались уже много лет, но впервые закон прошел такой путь и почти дошел до стадии принятия, хотя сам проект не был до конца доработан. Только сейчас необходимые правовые акты дошли до Сейма. Это говорит о том, что это, вероятно, лоббисты сделали свое дело и сумели склонить на свою сторону большую часть членов Сейма. Уже и СМИ заговорили о сформировавшейся в Сейме "фракции охотников".