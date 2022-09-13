Парламентарии расходятся во мнениях: молодой – до 35 или 29 лет?

Такие поправки к Закону об основах молодежной политики, представленные во вторник членом парламентской фракции Движения либералов Андрюсом Багдонасом, вызвали бурные дискуссии в Сейме. У парламентариев разные мнения относительно возраста молодежи, но они сошлись на том, что лучший вариант будет выбран в ходе дискуссий в комитетах.

Проект после внесения был одобрен. "За" проголосовали 85 членов Сейма, 5 проголосовали "против", воздержались 19 парламентариев. Поправки к закону, по поводу которых запрошен вывод правительства, вернутся в зал заседаний 15 ноября.

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Некоторые парламентарии возмутились, что молодежь хотят состарить, и предложили уравнять возрастной ценз для молодежи с ЕС.

"Нет и речи о состаривании молодежи, предлагается расширить круг молодежи", - сказал А. Багдонас.

Ожидается, что за счет расширения до 35 лет верхней возрастной планки, определяющей молодых людей, они будут более успешно интегрироваться в рынок труда, начинать самостоятельную деятельность, пользуясь программами Службы занятости при Министерстве социальной защиты и труда, более активно пользоваться государственными льготами при покупке первого жилья, участвовать в молодежных обменах, программах стажировок.

По словам А. Багдонаса, положение – считать человека молодым в возрасте 14-29 лет – принято в 2003 году. По оценкам члена Сейма, спустя почти два десятилетия молодые люди изменились. "Статистически молодые люди в Литве женятся, создают семьи, принимают решение воспитывать детей или приобрести свое жилье значительно позже, чем несколько десятилетий назад. В 1991 году средний возраст вступающих в брак в Литве составлял 22 года, сейчас в этой статистике преобладают люди в возрасте 30 лет и старше", - сказал А. Багдонас.

Законом об основах молодежной политики в настоящее время утверждено понятие молодого человека – в возрасте с 14 до 29 лет (включительно).

Кстати, определение молодого человека в законодательных актах Литвы неоднозначно. В Законе о помощи при покупке или аренде жилья молодой семьей считается семья, в которой каждый из супругов или лиц, заключивших договор о зарегистрированном партнерстве, не достиг возраста 36 лет, а также семья, в которой мать или отец, опекун один воспитывает одного или нескольких детей или детей, над которыми установлена ​​постоянная опека, в возрасте до 36 лет.

При этом воспользоваться мерами поддержки Службы занятости при Министерстве социальной защиты и труда могут молодые люди в возрасте до 29 лет. Например, субсидия на поддержку самозанятости может быть предоставлена, когда рабочее место для себя создают безработные в возрасте до 29 лет.

Страны Европейского Союза применяют разные возрастные диапазоны при определении молодых людей. Нижний возрастной предел в большинстве государств-членов варьируется от 12 до 16 лет, верхний – от 24 до 35 лет. Более высокий возрастной предел – 35 лет – установили такие страны, как Греция, Кипр, Румыния и Украина.