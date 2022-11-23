Парламент рассматривает поправки к законам, которые предоставят больше полномочий Налоговой инспекции

Проект подготовил Минфин. В среду этот вопрос обсуждали на заседании Комитета по бюджету и финансам.

"В законе полно разных поправок, которые охватывают и проверки ГНИ, и регламент огласки, и прочее. Думаю, все это комитет обсудит, <...> коррекции, видимо, будут неизбежными", – сказал порталу староста фракции Партии свободы Витаутас Миталас.

Первое из предложений в поправках - отказ от необходимости участия в проверках ГНИ на дорогах представителей других госведомств: при остановке машин, их досмотре, проверке товаров и документов.

Минфин отмечает, что проверки коммерческого транспорта проводили и до сих пор, но в них должны были участвовать полицейские.

"Сейчас без полиции машины могут останавливать и проверять инспекторы по охране природы, такие же действия хотят разрешить и налоговым инспекторам", – отмечает Минфин.

В проекте закона упоминаются и штрафы: "Чтобы лица выполняли требования инспекторов ГНИ при остановке транспорта, целесообразно назначить штраф за невыполнение такого требования".

По данным ГНИ, для осуществления установок права на самостоятельную проверку транспортных средств, потребуется около 42 000 евро.

Часть членов Комитета по бюджету и финансам не поддерживают такое предложение. Например, заместитель председателя Альгирдас Буткявичюс считает, что инспекторы ГНИ не должны выполнять работу полицейских.

"Проверки, мигалки и прочее у меня вызывают вопрос. Я знаю, что ГНИ сотрудничает с другими ведомствами, так или иначе проводит проверки, мы оценим, не является ли это предложение избыточной мерой", – сказал Витаутас Миталас.

В проекте предлагается создать юридический механизм для назначения нарушителям индивидуализированных штрафов более широкого диапазона: вместо 10–50% – 20–100%; узаконить двойной штраф за повторное нарушение закона об НДС, а также двойной штраф, который можно назначить в течение 5 лет (сейчас 3 года). Предлагается ввести штраф и за невыполнение таможенных обязательств.

Буткявичюс выступает против любого повышения штрафов.

"Многие люди окончили школы и университеты уже в независимой Литве, а мы часто используем советские методы, популярные в эпоху социализма – повышение штрафов, ужесточение ограничений. Я категорически против, - сказал он.

"Налоговая инспекция должна ясно обосновать причину такого предложения", - сказал в свою очередь Миталас.

В числе предложений – коррекции назначения процентов и пени. Предлагается установить "размер пени, который во всех случаях не может быть меньше нуля, а порядок его подсчета должен устанавливать министр финансов (...)".

Кроме прочего, предлагают принять поправки, которые позволят облегчить процедуру оформления составляемых ГНИ документов, т.е. узаконить право ГНИ физически не подписывать протоколы по 1 и 2 ч. 187 ст. Кодекса административных правонарушений и формировать протокол автоматически.

Это означает, что все налогоплательщики, которые не заполнили декларации, автоматически будут получать протоколы о нарушении.

"На деле многие люди не подают декларации, но нет возможности всех сразу же привлечь к административной ответственности из-за нехватки человеческих ресурсов. Целесообразным было бы принятие поправок, которые позволили бы упростить процедуру оформления протоколов ГНИ", – сказано в пояснении.

Буткявичюс не согласен с тем, чтобы за подобное нарушение наказывали всех.

"Мы опять говорим о штрафах. Сначала мы должны иметь возможность сделать людям предупреждение, установить срок, чтобы он подал. Если после предупреждения декларация не была подана, тогда, конечно, надо применять какие-то взыскания, но не сразу. Я понимаю, правила дорожного движения – это другое дело, нарушил, получил штраф. Я думаю, многие страны сначала предупреждают", – сказал депутат.