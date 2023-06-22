Парламент не поставил точку в дискуссии о содержании родителей: проект вернули на доработку

"Я подсчитал, что мне повезло бы: где-то 500 евро в месяц. Если бы еще удалось вклинить в закон такое же обязательство для невестки и внуков, чтобы они по 3% платили, то вообще было бы хорошо. Может, надо проголосовать, чтобы меня дети к себе в дом пустили", - шутил Матулас.