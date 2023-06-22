Парламент не поставил точку в дискуссии о содержании родителей: проект вернули на доработку

В первом чтении соответствующий проект поправок поддержали 35 депутатов, 22 были против, 46 воздержались. За усовершенствование проекта проголосовали 67 депутатов, против было 38.
В проекте Валькюнаса указана конкретная сумма: 5% годовых доходов "на руки".
"Я представляю исторический проект в развитии Литвы", - сказал с трибуны Валькюнас. Он назвал пользу этого проекта - рост рождаемости, улучшение демографического положения, улучшение отношений в семье, снижение безработицы, поскольку родители будут побуждать детей работать и снижение преступности.
"Меня удивляет, что те, кому я не очень нравлюсь, не выступали с серьезными аргументами против моей поправки (...) Я хотел бы дискутировать с теми, кто настроен на серьезную дискуссию, а не на шутки", - сказал политик.
Однако серьезной атмосферы в зале заседаний не было, депутаты встретили эти поправки весело, со смехом.
На объяснения Валькюнаса об этических и психологических моментах поправок отреагировала премьер Ингрида Шимоните.
"Почему вы хотите укрепить семейные узы путем чиновничьих законов?",- интересовалась она.
Поправки показались интересными и стоящими внимания депутату Антанасу Матуласу. У политика трое детей, он подсчитал, что мог бы получить хорошее содержание.
"Я подсчитал, что мне повезло бы: где-то 500 евро в месяц. Если бы еще удалось вклинить в закон такое же обязательство для невестки и внуков, чтобы они по 3% платили, то вообще было бы хорошо. Может, надо проголосовать, чтобы меня дети к себе в дом пустили", - шутил Матулас.
Депутат Робертас Шаркницкас поблагодарил Валькюнаса за смелость.
"Спасибо вам за смелость. Мы видим в зале много улыбок, на такое нужна смелость", - заметил он.
Валькюнас хотел бы, чтобы предложенный им закон парламент принял во время осенней сессии, тогда Литва станет примером для всей Европы.