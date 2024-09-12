2024.09.12 14:21

Парламент Литвы запретил продажу и показ животных с купированными ушами и хвостами

 
Аквиле Бружинскайте
ru.DELFI.lt
Seime padėtas taškas gyvūnų žalojimui – uždraustos tam tikros veterinarinės procedūros
Seime padėtas taškas gyvūnų žalojimui – uždraustos tam tikros veterinarinės procedūros
ФОТО: Delfi montažas / Shutterstock

Парламент Литвы принял поправки к закону о защите животных и с 1 ноября 2024 г. запретил разведение, продажу, демонстрацию животных с купированными частями тела. Однако не все депутаты благосклонно отнеслись к таким поправкам. Например, председатель парламентского Комитета по вопросам сельского хозяйства Викторас Пранцкетис убежден, что запрет на купирование ушей собакам нанесет вред животным, которых используют в хозяйствах.

„Купирование частей тела наносит вред. Это доказано научно: увеличивается риск заражения инфекциями, животные всю жизнь чувствуют фантомную боль. В цивилизованных странах это считается жестоким обращением с животными“, – сказала депутат Ева Пакарклите.

Seimo narė Ieva Pakarklytė su savo augintine

Поправки к закону (проект Nr. XIVP-2606(2) одобрили 80 депутатов, 13 были против, воздержались 15. Установки нового закона не распространяются на животных, которые подверглись подобным операциям до 1 января 2013 года.

Публичное учреждение Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI) добивалось изменений в этой сфере много лет. Поэтому поделилось своей радостью в Facebook.

GGI отмечает, что купирование в Литве запрещено уже давно, но „на выставках, в объявлениях и на улицах мы по-прежнему видим животных с купированными частями тела“.

„После сегодняшнего голосования в парламенте окончательно запрещено разведение, продажа и демонстрация животных с купированными частями тела.

Спасибо Айсте Гедвилене и всем депутатам, голосовавшим за этот проект. Мы надеемся, что депутаты следующего созыва тоже будут дружелюбными в отношении животных.

Тем, кто утверждает, что нельзя принимать такие законы задним числом, напоминаем - где вы были 21 год? Как вам спится по ночам, когда вы знаете, что создаете спрос на нанесение ущерба животным? Вам не стыдно говорить, что вы любите собак? Не надо отвечать, подумайте о ваших ценностях“, – пишут представители GGI.

Депутат Пранцкетис убежден, что эти поправки „могут нанести вред животным, а иногда и привести к их смерти“.

Он утверждает, что в первом проекте Пакарклите призывала запретить разведение, продажу и демонстрацию на выставках животных, которые подвергались косметическим ветеринарным процедурам. Однако Комитет по охране природы указал на проблему - иногда такое животное требуется передать в другие руки или продать, например, если его хозяева умерли.

Seimo narys Viktoras Pranckietis

„Парламент едва не принял такой вариант, а ведь в таком случае государству пришлось бы усыпить животное. Мы едва не вернулись на тысячу лет назад, когда воинов и князей хоронили с их конями. Сейчас конкретные вопросы продажи таких животных будет решать Государственная продовольственно-ветеринарная служба, но, скорее всего, часть таких сделок уйдет „в тень“, – сказал Пранцкетис.

Он заметил, что когда создается единый закон для декоративных животных, которых держат дома для красоты, и хозяйственных, последним наносят вред. „Как рабочую лошадь подковывают, так и собакам, которые отгоняют волков от стад, обрезают уши для их безопасности“, – сказал политик.

В законе осталась установка, запрещающая разведение животных с купированными в косметических целях частями тела: купированными ушами, гребнями, клювами, хвостами, удаленными голосовыми связками, рогами, когтями, крыльями, копытами и клыками, выщипанными перьями и т.д.

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