Парламент Литвы в первом чтении одобрил запрет на использование георгиевской ленты, а также символов Z и V

Депутаты в четверг в первом чтении одобрили проект депутатов Моники Ошмянскене и Линаса Йонаускаса, согласно которому георгиевскую ленту и символ вторжения ВС России в Украину Z приравняют нацистским и коммунистическим символам.

За их распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях или другого вида демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро.

За проект в первом чтении проголосовали 86 депутатов, 7 воздержались.

Парламент одобрил и еще одну инициативу - введение административной ответственности за использование и распространение символов авторитарных режимов.

Этот проект представила депутат Пауле Кузмицкене. Она предложила присовокупить к числу таких символов георгиевскую ленту, символы Z и (или) V или другие элементы, означающие эти элементы и символы.

За распространение этих символов грозит штраф в размере 300-700 евро, а юридическим лицам и другим ответственным лицам 600-1200 евро. Этот проект поддержали 82 депутата, 9 воздержались.

Поправки, предложенные Ошмянскене и Йонаускасом, парламент должен повторно рассматривать 19 апреля.