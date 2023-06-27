Парламент Литвы в первом чтении одобрил продажу годных к употреблению продуктов с истекшим минимальным сроком годности

За поправки проголосовали 70, против 6 депутатов, еще 26 воздержались. Проект был одобрен и Комитетом экономики, парламент вернется к ним во время осенней сессии.

Одна из инициаторов проекта - министр экономики Аушрине Армонайте - сказала, что этот проект нужен как для экономики страны, так и для охраны природы.

"Сектор продовольствия - один из самых главных, но и самых загрязняющих природу. В Литве мы ежегодно выбрасываем 141 кг еды, средний показатель в ЕС – 131 кг, это тоже много. Это проблема развитых стран", – сказала Армонайте.