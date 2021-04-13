13 апреля парламент Литвы в первом чтении одобрил такие поправки к закону о земле, окончательное голосование по этому вопросу состоится позже. Если поправки будут приняты, то новый порядок вступит в силу с ноября 2021 года.
По словам главы парламентского комитета по аудиту Зигмантаса Бальчитиса, иногда как городским властям, так и районным приходится перенимать некоторые частные участки земли, чтобы украсить окружение, обустроить зеленую зону.
Соцдем Гинтаутас Палуцкас предлагал установить правила перенятия для нужд общества частные лесистые территории.
"Особенно охраняемые территории, резерваты, где есть разные частные участки, из-за которых невозможно сформировать целостный лесной массив, в таких случаях перенятие земли может быть важным и целесообразным. (...) Мы могли бы выкупить такие участки, но в таком случае нужна благосклонность обеих сторон и финансирование", – сказал он.
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