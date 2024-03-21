Парламент Литвы ужесточил порядок торговли фейерверками

За поправки проголосовали 99 депутатов, против – 4, 6 воздержались.
Было решено увеличить возрастной ценз покупателей фейерверков категории F2 ("бомбочек", петард) – отныне их могут купить лица не младше 18 лет (сейчас их продают лицам с 16 лет).
Парламент также запретил распространение фейерверков категории F2 с 1 января по 30 ноября, за исключением случаев, когда эти фейерверки продают субъекты, у которых есть разрешение на производство и хранение всех категорий гражданской пиротехники.
В соответствии с новыми установками запрещено распространение средств гражданской пиротехники (за исключением категории F1 и P1) в местах торговли на заправках и ближе чем в 30 м от них.
Парламент ужесточил и электронную торговлю пиротехникой. Отныне гражданскую пиротехнику (за исключением фейерверков категории F1) можно распространять по интернету, только если ее доставляет компания, у которой есть лицензия на владение пиротехникой. Личность человека, приобретающего пиротехнику, должна быть подтверждена перед доставкой или не позднее, чем во время доставки.
Парламент также дал муниципалитетам право принимать отдельные ограничения в связи с использованием фейерверков на своей территории.
В соответствии с поправками, горсоветы должны принять порядок использования фейерверков, установить места, где их нельзя использовать и время. Муниципалитеты должны учитывать мнение жителей, моменты охраны природы и безопасность населения.