Парламент Литвы ужесточил порядок торговли фейерверками

 
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Fejerverkų prekyba
Fejerverkų prekyba
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Парламент Литвы ужесточил порядок торговли фейерверками, приняв поправки к закону о контроле над оборотом пиротехнических средств. Они вступают в силу с 1 июля 2024 года. В числе поправок – повышен возрастной ценз покупателей так называемых "бомбочек".

За поправки проголосовали 99 депутатов, против – 4, 6 воздержались.

Было решено увеличить возрастной ценз покупателей фейерверков категории F2 ("бомбочек", петард) – отныне их могут купить лица не младше 18 лет (сейчас их продают лицам с 16 лет).

Парламент также запретил распространение фейерверков категории F2 с 1 января по 30 ноября, за исключением случаев, когда эти фейерверки продают субъекты, у которых есть разрешение на производство и хранение всех категорий гражданской пиротехники.

В соответствии с новыми установками запрещено распространение средств гражданской пиротехники (за исключением категории F1 и P1) в местах торговли на заправках и ближе чем в 30 м от них.

Парламент ужесточил и электронную торговлю пиротехникой. Отныне гражданскую пиротехнику (за исключением фейерверков категории F1) можно распространять по интернету, только если ее доставляет компания, у которой есть лицензия на владение пиротехникой. Личность человека, приобретающего пиротехнику, должна быть подтверждена перед доставкой или не позднее, чем во время доставки.

Парламент также дал муниципалитетам право принимать отдельные ограничения в связи с использованием фейерверков на своей территории.

В соответствии с поправками, горсоветы должны принять порядок использования фейерверков, установить места, где их нельзя использовать и время. Муниципалитеты должны учитывать мнение жителей, моменты охраны природы и безопасность населения.

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