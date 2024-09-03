Парламент Литвы узаконил самогон: фермеры смогут продавать традиционные алкогольные напитки

За поправки проголосовали 63, воздержались 22 депутата, еще 15 были против. Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 г.
По закону, фермеры, получившие сертификаты традиционных ремесленников в усадьбах сельского туризма смогут производить и продавать традиционные алкогольные напитки (не больше 1000 л за год).
Согласно новой редакции закона, традиционный алкогольный напиток, производимый фермером, – это напиток с объемной концентрацией этилового спирта до 65 проц., признанный продуктом национального наследия.
По мнению авторов поправок, это снизит преступность в стране, поскольку будет обеспечен контроль над объемами производства алкоголя и качеством производимых напитков.
Ожидается, что покупка лицензии на производство домашней водки примерно 200 усадьбами сельского туризма, каждая из которых будет производить по 500 литров чистого алкоголя, пополнит бюджет около 1 млн евро за счет уплаты акциза.
20 депутатов Сейма еще в 2021 году предложили разрешить фермерам, зарегистрированным в Реестре фермеров Литвы, занимающимся сельским туризмом и являющимся сертифицированными традиционными ремесленниками производить, хранить и продавать домашнюю водку и другие традиционные алкогольные напитки крепостью ниже 65 градусов.
Правительство проект одобрило, однако предложило дополнить его положением, согласно которому продажа домашнего алкоголя будет разрешена только в принадлежащей фермеру усадьбе сельского туризма и только конечному потребителю. Кроме того, Кабмин призывает обязать фермеров лабораторно проверять качество и безопасность производимых напитков.
В Литве насчитывается 300 сертифицированных производителей продуктов питания, относящихся к национальному наследию. Из них 70 – фермеры.