Парламент Литвы согласился повысить акцизы на табак, горючее и алкоголь

После коррекции проекта, акциз на жидкость для электронных сигарет в 2025–2027 гг будет повышаться на 150% в год (в проекте предполагалось на 60%). Это значит, в 2025 г. акциз составит 63 цента за миллилитр, в 2026 г. – 1,56 евро, в 2027 г. – 3,91 евро.

Агентство ELTA сообщало, что акциз на бензин в 2025 г. составит 47 евро за 1000 л (в первичном проекте было 72 евро), в 2026 г. 96 евро.

Акциз на дизельное топливо в 2025 г. будет 25 евро за 1000 л (правительство предлагало 50 евро), в 2026–2030 гг будут действовать предложенные правительством ранее тарифы.