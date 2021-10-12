Эта выплата также будет назначаться, если люди этой возрастной группы до апреля следующего года привьются бустерной дозой.

В соответствии с внесенным в сейм проектом, право на единовременную выплату получает лицо в возрасте 75 лет и старше, которое до сентября не было привито ни одной дозой вакцины и до 1 декабря полностью привьется.

Выплату получат и люди старше 75 лет, которые сейчас полностью привиты и до 1 апреля привьются бустерной дозой, то есть третьей или второй дозой, в зависимости от выбранной вакцины. Закон вступит в силу с 18 октября.

Это единовременная выплата. Деньги будут выплачены в декабре или в апреле, вместе с пенсией, подавать отдельную заявку на получение этой выплаты не потребуется.

В повестку работы сейма на вторник также внесен и сходный проект, подготовленный "крестьянином", бывшим министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой. Он предлагает назначать единовременную выплату лицам 65 лет и старше, а также тем, кто принадлежит группе риска, в которой велик шанс заболеть тяжелой формой COVID-19. По этому проекту, право на выплату получили бы лица, если после 16 сентября они привились бы по полной схеме вакцинации.

На минувшей неделе администрация президента хвалила решение правительства о выплате пенсионерам.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литве иммунитета от коронавируса нет почти у третье пенсионеров 75 лет и старше. В этой возрастной группе в целом 270 000 человек, около 80 800 человек, которые не привиты и не переболели.

Подсчеты министерства показывают, что если единовременную выплату получат все пенсионеры такого возраста, то понадобится более 27 млн евро.