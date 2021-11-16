Во вторник парламент одобрил поправки к закону о подоходном налоге и разрешил повышение ННМ на 60 евро – до 460 евро.
За проголосовали 126 депутатов, никто не воздержался и не голосовал против. Последнее голосование состоится на следующем заседании.
После изменения порядка повышение ННМ почувствуют только люди с доходами не более одной средней зарплаты (1566 евро "на бумаге" в этом году и 1678 евро "на бумаге" в следующем году).
Люди, получающие минимальную зарплату (с января 2022 г – 730 евро), после повышения ННМ будут получать на 15 евро больше, а с зарплатой равной половине средней – на 13 евро больше.
Те, кто получает больше средней зарплаты, никаких изменений не почувствуют.
Сейчас ННМ составляет 400 евро.
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