Парламент Литвы решит вопрос поправок в связи с обязательным тестированием на COVID-19

Поправки парламенту представили во вторник, этот проект рассматривают в спешном порядке. В четверг на повестке дня есть вопрос обсуждения и принятия поправок.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что его цель – обеспечение здоровья общества, когда в стране объявлен режим ЧП или фиксируется эпидемия.

Согласно поправкам, правительство во время режима ЧП может составить список профессий и сфер деятельности, работникам в которых разрешается работать только после тестирования и с последующими периодическими проверками.

Согласно поправкам, если на рабочем месте зафиксируют очаг, то работники смогут работать, только после тестирования. Список таких профессий будет составлять Национальный центр общественного здравоохранения Литвы.

Если работник откажется пройти тестирование, он будет отстранен от работы и не получит зарплаты за то время, когда не будет работать или, если это возможно, будет работать удаленно, пока не сдаст тест. Тестирование работников будет проводиться за счет государства.