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Парламент Литвы не будет обсуждать вопрос удлиненного отпуска для многодетных родителей.
Парламент Литвы против удлиненного отпуска для многодетных родителей
© DELFI / Josvydas Elinskas

16 ноября парламент в первом чтении отклонил поправки к Трудовому кодексу, которыми хотели узаконить удлиненный отпуск (25 рабочих дней, если они работают 5 дней в неделю и 30 рабочих дней, если родители работают 6 дней в неделю) для родителей, воспитывающих троих и более детей.

За обсуждение вопроса проголосовали 59 депутатов, 6 были против, еще 60 во время голосования воздержались.

Поправки представила "трудовик" Вайда Гирайтите-Юшкявичене. Она сказала, что новый порядок помог бы родителям сочетать работу и семью.

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"Такие поправки создадут возможность больше времени проводить с семьями", – сказала она.

Между тем председатель парламентского комитета социальных вопросов и труда Миндаугас Линге считает, что такие поправки окажут многодетным родителям медвежью услугу.

"Работодатели не захотят принимать их на работу", – считает депутат.

Сейчас отпуск бывает более продолжительным у работников младше 18 лет, у одиноких родителей, воспитывающих детей до 14 лет или детей-инвалитов до 18 лет, и у работников-инвалидов.

Обычный отпуск в Литве составляет 20 или 24 рабочих дня.

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