Парламент Литвы принял запреты, связанные с движением самокатов

За проект голосовали 74, против 3 депутата, еще 30 депутатов воздержались. Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.

Парламент постановил, что велосипедисты и водители электрических средств микромобильности смогут ездить по тротуарам, исключения будут составлять места, в которых такое движение будет запрещено горсоветом. Благодаря этому горсоветам не придется тратить много денег на разметку тротуаров и улиц.

На электрических средствах микромобильности можно ездить по дорогам, велодорожкам, обочинам, в жилой зоне это могут делать лица не младше 16 лет, а с 14 лет - если прослушали специальный курс и получили соответствующую справку. Во дворах возраст водителей электрических средств микромобильности не ограничен, однако с лицами до 10 лет должен находиться взрослый.

Если водитель едет на электрическом средстве микромобильности вдоль обочины, на нем должен быть яркий жилет со светоотражателями или же на самокате должны светить фары - впереди белая, а сзади – красная.

В темное время суток, если на электросамокате едут по проезжей части, должны гореть спереди белая, а сзади - красная фара. На водителе должен быть жилет со светоотражателями.

Лица младше 18 если они едут по дороге, должны быть в шлеме, если лицам больше 18 лет, шлем на них должен быть, если они едут по проезжей части.

Если человек едет по велодорожке или по дорожке размеченной на тротуаре, он должен ехать только по ней и как можно ближе к ее правому краю.

В соответствии с принятыми поправками, водители электрических средств микромобильности не могут ехать по проезжей части, если рядом проходит велодорожка.

Кроме того, на таких средствах передвижения нельзя возить грузы, которые мешают водителю и представляют опасность для других участников движения, такие средства нельзя тащить на буксире и их никто не может тащить их на буксире, нельзя на них ехать, не держась за руль, нельзя ехать на скорости выше 20 км/ч, а на пешеходной и велодорожке или мимо пешехода – не выше 7 км/ч.

Кроме того, парламент разрешил ограничить парковку электрических средств микромобильности.

За несоблюдение правил водителей электросамокатов ждут штрафы в размере 20-40 евро. За нетрезвую езду - 80-200 евро.