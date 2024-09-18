Парламент Литвы правит закон, лишивший пособия часть безработных

„Человек, у которого стаж 36 лет, был уволен с работы и обратился за пособием по безработице. Если ты платишь налоги, у тебя есть такое право. Однако мужчине пособие не выплатили, поскольку у него когда-то было предприятие, о ликвидации которого объявило государство. Выяснилось, что если человек сам ликвидирует свое предприятие, он получает пособие по безработице, а когда это делает государство - нет. Это недостаточно совершенный закон, много лет этого никто не замечал“, – сказал депутат.