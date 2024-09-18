Парламент Литвы правит закон, лишивший пособия часть безработных

По словам депутата Томаса Томилинаса, подготовить такие поправки было решено после того, как в передаче LRT Girdi была рассказана история одного безработного.
„Человек, у которого стаж 36 лет, был уволен с работы и обратился за пособием по безработице. Если ты платишь налоги, у тебя есть такое право. Однако мужчине пособие не выплатили, поскольку у него когда-то было предприятие, о ликвидации которого объявило государство. Выяснилось, что если человек сам ликвидирует свое предприятие, он получает пособие по безработице, а когда это делает государство - нет. Это недостаточно совершенный закон, много лет этого никто не замечал“, – сказал депутат.
По его словам, теоретически человек лишился работы, а на практике пособие он не получает, потому что государство, не информировав его, ликвидировало предприятие.
„Человеку есть нечего, все его счета заблокированы, никакими доходами он не может пользоваться, ничего не может получить. По сути, благодаря журналистам мы узнали об этом и можем править закон“, – сказал Томилинас.
В Службе занятости политик узнал, что с такой проблемой столкнулись бы 7500 человек, чьи предприятия сейчас ликвидирует государство.
„Ни один из них не мог бы претендовать на пособие, которое, если мыслить здраво, ему полагается, ведь человек платил налоги и может претендовать на все выплаты“, – сказал депутат.
По словам председателя парламентского комитета по вопросам социальных дел Линаса Кукурайтиса, это недоработка закона, ведь люди с одинаковым статусом оказываются в разном положении.
„Мы должны изменить закон, чтобы все владельцы компаний, независимо от способа ликвидации предприятия, получили равные права. Я думаю, что это хороший закон, решающий актуальную проблему“, – сказал Кукурайтис.
Во вторник за поправку проголосовали 94 депутата, никто не был против, еще 5 воздержались. Проект обсудит Комитет социальных дел, оценит правительство, в парламент он вернется 12 ноября.