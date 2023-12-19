Парламент Литвы постановил: часть самокатов и газонокосилок должны быть застрахованы

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
Popietė Vilniuje
Popietė Vilniuje
ФОТО: ELTA / Patricija Adamovič

19 декабря парламент Литвы принял решение по поправкам к закону о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с которыми вводят требование страхования некоторых мощных электросамокатов и газонокосилок.

"За" принятие поправок голосовали 72, "против" – 25 депутатов, еще 27 депутатов воздержались.

Этот проект - перенесение директивы Евросоюза в законодательную базу Литвы.

По данным Минфина, согласно проекту, должны страховать и нерегистрируемые моторные средства, развивающие скорость больше 25 км/ч и весом больше 25 кг и скоростью 14 км/ч. В эту группу входят мощные электросамокаты и другие похожие транспортные средства, развивающие вышеуказанную скорость и достигающие указанной массы.

Минфин указал, что цель поправок - защита пострадавших в ДТП третьих лиц и обеспечение возмещения ущерба.

"Согласно директиве минимальная сумма выплаты в случае нанесения ущерба человеку составит 6,450 млн. евро, а в случае нанесения ущерба имуществу - 1,3 млн. евро. Поскольку есть такая возможность, мы в Литве устанавливаем эти суммы как максимальные", – заметила вице-министр финансов Вайда Маркявичене.

В законе установлено, что владельцы нерегистрируемых транспортных средств обязаны предъявить проверяющему полицейскому действующий страховой полис. Кроме того, вводится возможность заполнения электронной декларации ДТП.

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