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Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года увеличится на 51 евро до 465 евро, а с необходимым стажем – на 48 евро до 489 евро.
Парламент Литвы: пенсии по старости с января в среднем увеличатся примерно на 50 евро
© Shutterstock

Парламент Литвы во вторник принял соответствующие поправки к Закону о пенсиях социального страхования.

"Маленькие пенсии еще являются большой проблемой государства", – сказала перед голосованием министр социальной защиты и труда, консерватор Моника Навицкене.

Она убеждена, что утверждаемый обновленный порядок подсчета пенсий повысит мотивацию и люди будут делать больше взносов, чтобы получить более высокую пенсию.

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На предложенное правящими повышение пенсий понадобится дополнительно 138 млн. евро.

На пенсии в следующем году намечается выделить в общей сложности 4,251 млрд евро – на 11,9% больше, чем в этом году. Сейчас в Литве около 600 000 пенсионеров.

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