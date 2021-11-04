Парламент Литвы отклонил вето президента и решает вопрос тестирования работников за их счет

В четверг парламент рассматривал декрет президента Науседы, которым он вернул поправки к закону на пересмотр в парламент. Решается вопрос оплаты тестов на коронавирус для тех работников, которые должны тестироваться в обязательном порядке.

Против вето президента голосовали 68, "за" - 60 депутатов парламента.

Вето президента поддержали Партия труда, фракция "Во имя Литвы", фракция регионов Литвы, социл-демократы и "крестьяне". Против вето выступили правящие консерваторы, либералы и Союз свободы.

Окончательное обсуждение и принятие этого закона намечено на следующую неделю – на 11 ноября. Чтобы закон был принят без каких-либо изменений, за него должен проголосовать 71 депутат.

Если поправка будет принята, непривиты работники, которые должны регулярно тестироваться, с 1 декабря будут платить за тесты сами (или, по договоренности, за них будут платить работодатели).