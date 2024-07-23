Парламент Литвы отказывается от гаража на берегу Нерис

Минфин в июле представил проект постановления о передаче здания площадью больше 7000 кв. м Имущественному банку.
После отказа от гаража автомобили будут ставить на закрытой стоянке IV здания парламента и около здания парламента.
По словам пресс-секретаря Имущественного банка Паулюса Вайтекенаса, сама канцелярия обратилась к ним с просьбой принять это здание.
Правительство еще должно подтвердить факт передачи здания.
У парламентской канцелярии есть 25 служебных автомобилей.
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