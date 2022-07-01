Поправки к законам были инициированы Министерством охраны окружающей среды. Жители должны регистрироваться с начала 2024 г. в Агентства охраны окружающей среды и за свои деньги вести учет, если они используют больше 10 куб. м воды в сутки.

Регистрироваться должны и владельцы небольших гидроэлектростанций. Расход воды надо считать в течение месяца, а потом делить результат на количество дней.

Если человек использует меньше 10 куб. м в сутки или использует воду из водоема на своей земле, то платить и регистрироваться не придется.

Новый порядок не распространяется на чрезвычайные ситуации или тушение пожаров. В этих случаях за воду платить не придется. Порядок вступает в силу с 1 января 2024 г.