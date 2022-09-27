aA
27 сентября парламент Литвы одобрил продление льготного НДС на отопление еще на два сезона, чтобы снизить счета за отопление для жителей.
Парламент Литвы одобрил продление нулевого НДС на отопление
© DELFI / Andrius Ufartas

За соответствующие поправки голосовали 126 депутатов, воздержались 3.

Министр финансов Гинтаре Скайсте ранее говорила, что цены на горючее остаются высокими, поэтому предлагают продлить льготный НДС на центральное отопление, поскольку цены на него регулируются.

Эта компенсация уже действовала в прошлом отопительном сезоне с 1 января 2022 г до 30 апреля 2022 года. Ее продлили: с 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г и с 1 октября 2023 г. до 30 апреля 2024 г.

В пояснении к проекту сообщалось, что в результате бюджет в 2022-2023 г. недополучит около 54 млн. евро, а в 2023–2024 гг – еще 57 млн. евро. .

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве начинают включать отопление, первый – Тракай

Муниципалитет Тракайского района сообщил о начале...

Такого хаоса в Литве еще не было: заявки на компенсации подают и жители с зарплатами 2000-3000 евро

В Литве не смолкают дискуссии о том, что в некоторых...

Соцдем: если правительство ничего не предпримет, в Литве возникнет социальное напряжение (1)

Вице-председатель оппозиционной партии соцдемов, мэр...

Поток обращающихся за компенсацией за отопление увеличился во всех самоуправлениях, в столице – почти в 4 раза

По мере приближения холодного сезона во всех...

TOP новостей

Жители Литвы стали реже расплачиваться банковскими картами

Экономисты банка Swedbank отметили, что высокий уровень...

Эфир Delfi: Максим Кац и Томас Томилинас — от мобилизации до миграции

Гости студии — российский блогер, оппозиционный...

Россияне массово уезжают из страны, но не все готовы их принять

Число бегущих из России растет: только в страны,...

Протестующим представителям гостиниц и ресторанов - плохие новости от премьера

На площади им. Винцаса Кудирки в Вильнюсе протестуют...

Парламентская оппозиция требует объяснений по поводу россиян, пересекших границу Литвы

Во вторник оппозиция Сейма потребовала от министров...