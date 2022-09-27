Парламент Литвы одобрил продление нулевого НДС на отопление

За соответствующие поправки голосовали 126 депутатов, воздержались 3.

Министр финансов Гинтаре Скайсте ранее говорила, что цены на горючее остаются высокими, поэтому предлагают продлить льготный НДС на центральное отопление, поскольку цены на него регулируются.

Эта компенсация уже действовала в прошлом отопительном сезоне с 1 января 2022 г до 30 апреля 2022 года. Ее продлили: с 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г и с 1 октября 2023 г. до 30 апреля 2024 г.

В пояснении к проекту сообщалось, что в результате бюджет в 2022-2023 г. недополучит около 54 млн. евро, а в 2023–2024 гг – еще 57 млн. евро. .