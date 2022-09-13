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Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправки к Кодексу административных правонарушений, согласно новым правилам, срок назначения штрафа за превышение скорости (установленное стационарным или мобильным радаром) водителям сократится до 60 дней.
Парламент Литвы одобрил поправки: водители быстрее будут получать штрафы за превышение скорости
© DELFI / Domantas Pipas

За поправки проголосовали 115 депутатов, 2 были против, 9 воздержались. Для окончательного принятие поправок парламент должен провести еще одно голосование.

По новым правилам, уведомление о штрафе должно приходить к водителю не позже чем через 60 дней с момента фиксирования нарушения (сейчас срок 24 месяца).

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