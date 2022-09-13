Парламент Литвы одобрил поправки: водители быстрее будут получать штрафы за превышение скорости

За поправки проголосовали 115 депутатов, 2 были против, 9 воздержались. Для окончательного принятие поправок парламент должен провести еще одно голосование.

По новым правилам, уведомление о штрафе должно приходить к водителю не позже чем через 60 дней с момента фиксирования нарушения (сейчас срок 24 месяца).