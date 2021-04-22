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Парламент Литвы в четверг планирует обсудить поправку к законам, которая позволит не только назначить штраф, но и конфисковать транспортное средство, на котором нарушители вывозят мусор.
Šiukšlės miške
Šiukšlės miške
© GRYNAS.lt

Председатель парламентского комитета по вопросам охраны окружающей среды Айсте Гедвилене снова представила поправку к Кодексу административных правонарушений, согласно которой нарушителей за вывоз мусора в леса и поля будут не только штрафовать, но и лишать транспортного средства, с помощью которого было совершено преступление.

"Хочется послать людям, у которых есть возможность избавиться от мусора законным способом (это стоит недорого и не требует много времени), но вместо этого они вывозят его в леса и поля, ясную весть", – сказала депутат.

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"Если человек не способен мыслить ответственно, лучше его отпугнуть от таких решений, сказать, что тебе грозит не только штраф, но и конфискация автомобиля, на котором ты привез мусор в лес или в другое место на природе", – сказала депутат.

По словам Гедвилене, после того как 1-2 раза конфискуют автомобили, злостные нарушители задумаются, а стоит ли так поступать? Похожую поправку депутат предлагала в парламенте прошлого созыва, но тогда ее отправили на доработку.

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