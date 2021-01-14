До сих под действовал порядок возвращения денег через 90 дней с того момента, как истекает срок действия ограничений, связанных с карантином (такие поправки парламент Литвы принял в мае 2020 года).

Delfi писал, что жителей этот порядок возмущает – тысячи жалоб поступили в Государственную службу защиты прав потребителей (ГСЗПП).

Еврокомиссия также предупредила Литву о нарушении прав путешественников, в законах ЕС нет никаких исключений, жители имеют право на возвращение денег за несостоявшуюся поездку в течение 14 дней.

Соответствующие поправки, предложенные Министерством экономики и инноваций парламент обсуждал 14 января. За их принятие проголосовали 119 депутатов, против никто не голосовал, 1 депутат воздержался. Решение поддержали фракции большинства.

"Мы понимаем и туроператоров, они столкнулись с проблемами, связанными с пандемией, но понятное дело - за неоказанные услуги деньги надо возвращать", – сказал соцдем Зигмантас Бальчитис.