Парк Вингис – Всемирный день животных

„И даже если у вас нет домашнего животного, приходите праздновать со всеми!“ В память Всемирного дня животных или покровителя животных св. Франциска Ассизского мы соберемся не только для того, чтобы отпраздновать, но и поделиться знаниями и опытом, высказать свою точку зрения на благополучие животных“, - говорится в приглашении.