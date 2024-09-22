2024.09.22 07:47

Парк светящихся грибов в Тракайском районе трещит по швам от наплыва посетителей

 
ru.DELFI.lt
„Grybų parkas“ Trakų rajone
„Grybų parkas“ Trakų rajone
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В прошлом году в Тракайском районе в первый раз открылся Парк светящихся грибов. За 22 вечера его посетили 7000 человек. Этой осенью в парке посетителей ждет в три раза больше грибов, больше развлечений, услуг, интересных торговых точек. Парк находится в „Журавлином гнезде“, в Тракайском районе и работает с 13 сентября по 19 октября с четверга по воскресенье с 18 до 22 ч.

Это мистическое и магическое место развлечений для всей семьи, где приезжих встречает Король грибов.

Если замерзнете, вас пригласим к огоньку – в глиняном доме можно посмотреть фильм о мире грибов. Если вы проголодаетесь – можно зайти в ресторан клоуна Rotušė и съесть вкусную пиццу Mona ližė или на кухне у журавля отведать жареную картошку, жаркое или рагу. Вас ждет горячий сок или вкусный кофе в ресторане Lesykla, здесь также вы найдете травяной чай, какао, грибной кофе.

Если заболеете, заходите аптеку Fungoseptai, где узнаете о лечебных свойствах грибов. Здесь можно купить сушеные грибы и пищевые добавки с грибами.

Если дети захотят развлечений - их приглашают в Храм ежика поиграть в лего, искупаться в бассейне из пробок, дети могут покормить кур и даже подоить ненастоящую козу Пене Марите.

По желанию дети смогут сделать деревянный свисток и вылепить гриб из глины.

В Доме дубов находится грибная космическая станция.

В парке можно устроить фотосессию в костюмах боровиков и мухоморов, ждет также много других развлечений,

Запланируйте 2-3 часа развлечений в этом парке. На этой неделе все билеты на четверг-субботу были выкуплены.

Важно знать: без билета приезжать в этот парк нельзя, поскольку количество мест ограничено. Парк принимает до 750 человек в день. Поэтому прежде чем ехать - купите билеты на сайте парка www.grybuparkas.lt

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии