Парк световых скульптур в Вильнюсе: за работу китайских гномов платить такие деньги?

Тема парка – основание Вильнюса и борьба за трон. Я надеялась, что меня ждет немало историй.

Поэтому я, не брыкаясь, заплатила за билет 16 евро (в выходные и в праздники билет стоит 18 евро). Семье из 4 человек такое удовольствие будет стоить 53 евро в рабочие дни и 62 евро в выходные. Но ведь за искусство таких денег не жалко?

Парк называется "Замковые войны". Обещали, что это будут не просто светящиеся скульптуры, а произведение искусства.

Второй парк, который я выбрала - Lumina в столичном Нагорном парке.

Мне это развлечение кажется совершенным. Люди больше времени проводят на свежем воздухе, гуляют, не сидят перед экранами, получают хороший заряд. По крайней мере первый опыт был таким.

Больше недели назад автор этих строк посетила такой парк в Румшишкес и решила объездить как можно больше таких парков. Ведь это интересно!

Если в Румшишкес скульптуры на самом деле были художественным произведением, то здесь это были плоские фигуры с по-детски нарисованными лицами, обмотанные светящимися гирляндами.

Если не made in China, то напоминает мои детские попытки украсить елку. Или экономичный вариант рождественской елки в провинции Литвы 25 лет назад.

Кстати, очень жаль, что парк на историческую и даже военную тему стал китчем перед Рождеством. Световые скульптуры – это не только лампочки.

Первый парк, который мы посетили "По лунным тропам", был отмечен небольшим минусом: посетителям не хватало текстового или словесного материала для понимания объектов.

Здесь текстовая информация была, я сначала этому обрадовалась. Но и тут не обошлось без халатности: Ягайло стал "Йогила" и т.д. Неужели к открытию готовились впопыхах?