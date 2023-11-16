Парк световых скульптур в Вильнюсе: за работу китайских гномов платить такие деньги?

Больше недели назад автор этих строк посетила такой парк в Румшишкес и решила объездить как можно больше таких парков. Ведь это интересно!
Мне это развлечение кажется совершенным. Люди больше времени проводят на свежем воздухе, гуляют, не сидят перед экранами, получают хороший заряд. По крайней мере первый опыт был таким.
Второй парк, который я выбрала - Lumina в столичном Нагорном парке.
Парк называется "Замковые войны". Обещали, что это будут не просто светящиеся скульптуры, а произведение искусства.
"Вы увидите уникальную художественную инсталляцию", – сказано на сайте.
Поэтому я, не брыкаясь, заплатила за билет 16 евро (в выходные и в праздники билет стоит 18 евро). Семье из 4 человек такое удовольствие будет стоить 53 евро в рабочие дни и 62 евро в выходные. Но ведь за искусство таких денег не жалко?
Тема парка – основание Вильнюса и борьба за трон. Я надеялась, что меня ждет немало историй.
В разных частях парка звучит разная музыка, но мелодии соединяются в нескончаемый шум.
Картина в парке – как в мастерской китайских гномов.
Если в Румшишкес скульптуры на самом деле были художественным произведением, то здесь это были плоские фигуры с по-детски нарисованными лицами, обмотанные светящимися гирляндами.
Если не made in China, то напоминает мои детские попытки украсить елку. Или экономичный вариант рождественской елки в провинции Литвы 25 лет назад.
Кстати, очень жаль, что парк на историческую и даже военную тему стал китчем перед Рождеством. Световые скульптуры – это не только лампочки.
Первый парк, который мы посетили "По лунным тропам", был отмечен небольшим минусом: посетителям не хватало текстового или словесного материала для понимания объектов.
Здесь текстовая информация была, я сначала этому обрадовалась. Но и тут не обошлось без халатности: Ягайло стал "Йогила" и т.д. Неужели к открытию готовились впопыхах?
В парке есть киоски с закусками и напитками. В киосках картошка фри стоит (3,50 евро), курятина (6 евро), напитки (3 евро) и даже горячий алкоголь. Но заплатить за это можно только банковской картой, как и за билеты. В парк впускают и собак.
На тропе протяженностью 2 км я повстречала всего одну компанию, но люди общались, поэтому не хотелось их прерывать, чтобы узнать о впечатлениях.
Я сама уже видела другой парк, красивый, поэтому, по моему мнению, тратить на этот свои заработанные трудом деньги не стоит. Понравится ли здесь детям? Детям понравится просто бегать на улице и радоваться свету лампочек. Но я не думаю, что впечатлений будет больше, чем от прогулки по освещенной Кафедральной площади.
Взрослым же здесь вообще нечего делать. Жаль. Я надеялась на лучшее.