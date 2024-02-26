Парк Сантакос в Каунасе станет ареной для игр по оказанию первой помощи

Регистрация участников открыта до 1 апреля. В амфитеатре на территории Каунасского замка запланированы различные образовательные мероприятия для населения.
Участники должны будут выполнить практические задания, пытаясь стабилизировать состояние предполагаемой жертвы и снизить риск для жизни.
Предполагается, что в Каунасе соберутся несколько десятков команд, имеющих сертификаты первой помощи и желающих усовершенствовать свои навыки.
Организаторами мероприятия выступают Литовская ассоциация парамедиков, Центр обучения первой помощи "IRTA" и Союз стрелков Литвы, а партнером - самоуправление города Каунаса.
Оценка знаний и навыков
Участники будут соревноваться друг с другом в пяти практических заданиях. Каждая команда должна будет провести первичную оценку ситуации. Для решения задач они будут использовать аптечки первой помощи и объяснять экспертам, какие действия необходимо предпринять и в какой последовательности.
Чтобы принять участие в конкурсе, участники должны сформировать команду из 3 человек и выбрать капитана. Регистрация открыта до 1 апреля в 10 утра здесь bit.ly/palaikaupulsa. От каждого учреждения или организации может участвовать не более двух команд.
Качество оказания первой помощи будет оценивать жюри конкурса, состоящее из представителей Литовской ассоциации парамедиков, Центра обучения первой помощи "IRTA" и Союза стрелков Литвы. Команды-победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены призами и благодарностями от организаторов.
Основы оказания первой помощи
Мероприятие открыто для всех желающих - жители и гости города смогут наблюдать за играми "Palaikau pulsas" и заданиями, которые выполняют команды. Зрители познакомятся с основными принципами оказания первой помощи, научатся пользоваться аптечками, прослушают тематические презентации и зададут вопросы.