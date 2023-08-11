Парк гортензий рядом с Паневежисом – виды буквально завораживают

Парк находится в деревне Какунай, сейчас самая пора цветения гортензий. Фотографиями поделилась читательница Лина, посетившая парк.

Гортензии хорошо растут на плодородной почве, предпочитают влажные места и утреннее солнце. Эти цветы не растут под деревьями и в тени. Крупные соцветия нередко склоняют ветви до земли, поэтому гортензии сажают группами или ставят ограждения. Эти растения боятся холодов, поэтому зимой нередко вымерзают.

Самый старый из выращиваемых в Литве видов и самый популярный - гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) и ее сорта Grandiflora и Annabelle.