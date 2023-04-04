Париж от электросамокатов отказывается, а какие планы у Вильнюса?

"В Вильнюсе на самом деле не хватает регулирования платформ аренды электросамокатов, однако мы не намерены принимать крайние меры и вводить запреты. Элекросамокаты - отличное сезонное средство передвижения, помогающее избавиться от заторов, потому наша задача - найти решение проблемы, связанной с движением электросамокатов, а не убрать их с улиц Вильнюса", – сказал мэр.

Новый мэр города все же отметил, что будут учитывать замечания жителей в вопросах безопасности и порядка. Похоже, в ближайшее время в городе изменится немало требований к компаниям, арендующим электросамокаты. Будут искать и технические решения для снижения скорости движения этих транспортных средств, определят более ясный порядок парковки и ответственности за невыполнения требований. Кроме того, будут делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность участников движения, а также имущества города и арендодателей.

Компания JUDU также не планирует вводить запрет на использование электросамокатов. Эту информацию MadeinVilnius.lt подтвердила представитель компании Грета Василяускайте.

В Париже, где с 1 сентября запретят езду на электросамокатах, услуги аренды предоставляли три компании - Lime, Tier и Dott - вместе они арендовали 15 000 самокатов. Всю эту технику компании должны будут убрать из города.