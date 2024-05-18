Парадокс на рынке труда Литвы: число работников растет, но растет и количество безработных

Иммигранты обычно идут на простую работу. Департамент миграции отмечает, что из 100 000 иностранцев всего 8000 трудоустроились там, где нужно образование.

"Мы заметили, что около 40% всех иностранцев, которых мы проверили, даже не знают, к какому работодателю они едут, чем здесь будут заниматься. Если человек едет сюда на стройку – он даже не знает, как замешивают бетон", – сказала Гудзинскайте.