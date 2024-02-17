Паноптикум в центре Вильнюса. Что внутри Лукишкской тюрьмы?

"Ни социальная наука, ни строй жизни всего мира еще не изобрели иных, кроме тюремного заключения, способов борьбы с людской злобой и преступлениями. Человечество может удовлетворять свое нравственное чувство лишь тем, что, по возможности, все старания прилагает к облегчению положения узников. Так сказать, к благоустройству их неволи. (..) В целях не только подтвердить сказанное, но и отметить, насколько техника и заботы о заключенных подвинулись вперед, мы сочли необходимым поместить здесь подробное описание нового тюремного замка". Так автор изданного в 1907 году "Путеводителя по городу Вильне и его окрестностям" Александр Виноградов объясняет, почему Лукишской тюрьме в книге уделено несколько страниц: едва ли не больше, чем другим достопримечательностям города.