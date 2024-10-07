Панки открыли сезон на реке Вильняле в Вильнюсе

Праздник состоялся в минувшее воскресенье у берегов реки Вильняле. Собравшиеся жгли костер, устроили пикник.
Во время занятий собравшиеся делали дыхательную гимнастику и купались в холодной воде.
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Община панков реки Вильняле открыла холодный сезон практик. Они проповедуют практики дыхания по методу Вима Хофа.
Праздник состоялся в минувшее воскресенье у берегов реки Вильняле. Собравшиеся жгли костер, устроили пикник.
Во время занятий собравшиеся делали дыхательную гимнастику и купались в холодной воде.