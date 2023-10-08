Паника среди родителей в столице: неизвестные пытаются заманить детей в машину конфетами

Родители со страхом рассказывают об этих происшествиях. Все выглядит так – к ребенку подъезжает незнакомый человек на машине, предлагает конфеты, если ребенок сядет в машину, его могут увезти неизвестно куда.
"Мы столкнулись с такой ситуацией: девочка ждала такси, ехала на занятия после школы, рядом остановился автомобиль, водитель стал с ней разговаривать", – рассказала директор лицея Витлё Йовита Пономарёвене.
К счастью, в этом случае все закончилось хорошо.
"Девочка говорила с водителем, но оказалось, он ждал другую девочку, чтобы отвезти ее домой. Ничего плохого не случилось, но мы все должны проявить бдительность, чтобы подобного не случилось", – сказала Пономарёвене.
Жители столичного района Шнипишкес в социальных сетях делятся информацией о попытке заманить ребенка конфетами в черный BMW.
"Конечно, это беспокоит. Очень страшно. Надо говорить с детьми, я думаю", – сказала женщина, встреченная на улице.
"Страшно. Мы обычно всюду вместе ходим, я одну не отпускаю. 5 лет – еще, думаю, слишком маленькая", – делилась она.
Мамы уверяют, что предупреждают детей об опасности.
"Я старшей девочке говорю, чтобы не садилась, не разговаривала, только с теми, кого знает. Думаю, понимает", – сказала одна собеседница.
"Может, надо больше защиты? У нас на улицах видеокамеры, поэтому, думаю, можно выяснить, кто ездит", – заметила другая.
О происшествии в Шнипишкес у полиции информации пока нет, но опасность реальная. На прошлой неделе в полицию сообщали дважды о похожих случаях, в Вильнюсе и в Вильнюсском районе детей пытались посадить в черный автомобиль.
"Речь идет о малолетних детях, мальчиках 8 и 9 лет, они рассказали родителям что к ним подъехал черный автомобиль, водитель предложил подвезти, предлагал конфеты. В первом случае ребенок убежал, а во втором - просто отказался, и машина уехала", – сказал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.
Связаны ли эти случаи между собой, пока неясно.
"Дети назвали разные марки машин, номера не называли, пока подозреваемые не выявлены, уточняем обстоятельства", – сказал Матонис.
Совпадает одно - цвет автомобиля. К счастью, пока похищений детей не было.
"Чаще всего просто предлагают что-то, дети отказываются и все", – сказал представитель полиции.
Главное, нужно детям регулярно напоминать об опасности.
"Родители должны говорить с детьми, предупреждать их, чтобы не садились в машины, не брали конфеты или что-то еще", – сказал Матонис.
Если что-то в этом роде произошло, дети как можно скорее должных рассказать об этом родителям. Полиции было бы легче искать подозреваемых, если бы дети назвали номер автомобиля.