Пресс-секретарь Паневежского управления пожарной службы Вилмы Вайгините, сказала, что такое предложение приюта Mažasis draugas было встречено благожелательно.

"У нас похожие миссии – спасение попавших в беду", – сказала Вайгините.

Фотосессию пожарным пришлось сочетать с работой. Четвероногим участникам фотосессии пришлось ждать, когда пожарные вернутся с вызова.

По словам Вайгините, один из пожарных-спасателей приехал на фотосессию, несмотря на то, что в то время был в отпуске.