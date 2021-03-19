Пресс-секретарь Паневежского управления пожарной службы Вилмы Вайгините, сказала, что такое предложение приюта Mažasis draugas было встречено благожелательно.
"У нас похожие миссии – спасение попавших в беду", – сказала Вайгините.
Фотосессию пожарным пришлось сочетать с работой. Четвероногим участникам фотосессии пришлось ждать, когда пожарные вернутся с вызова.
По словам Вайгините, один из пожарных-спасателей приехал на фотосессию, несмотря на то, что в то время был в отпуске.
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