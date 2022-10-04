Паневежис начинает отопительный сезон

По приказу главы администрации Паневежского муниципалитета, в Паневежисе с 10 октября начинается отопительный сезон. Отопление включат как в бюджетных учреждениях, так и в жилых домах. В детских садах отопление включают на этой неделе.
Директор администрации Шяуляйской мэрии Антанас Бартулис сказал, что со среды в городе включают отопление в детских садах и школах, до пятницы будут решать, что делать с другими клиентами.
"Поскольку сообщают о потеплении, пока не могу сказать. Может быть, в четверг или в пятницу примут решение и в связи с отоплением в других учреждениях, тогда начнем отопительный сезон с понедельника", – сказал он.
Представители Вильнюса, Каунаса и Клайпеды сообщили, что на этой неделе принимать решение не будут, поскольку с середины недели прогнозируют потепление.
Напомним, что первым отопление в этом сезоне включил Тракай, на этой неделе отопление включают и другие муниципалитеты, в том числе Игналинского, Рокишкского, Пакруойского, Пагегяйского районов.
С 10 октября отопление планирует включить Биржайский, Юрбаркский и некоторые другие районы.
Часть районов пока включает отопление только в детских садах, школах и больницах.
При объявлении начала отопительного сезона обычно руководствуются следующим правилом - отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд бывает меньше 10 градусов.
"По прогнозам две недели держится среднесуточная температура 12 градусов. Если она не снизится, пока включать отопление не будем", – сказал директор администрации Клайпедской мэрии Гинтарас Ненишкис.
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