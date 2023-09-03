Паневежцы возмущены: молодая учительница выбросила цветы в мусорный контейнер

"Дорогие ученики и родители! Вы покупаете, дарите учителям цветы от всего сердца. А сегодня я увидела на улице Альгирдо… Около контейнеров остановился автомобиль, из него вышла молодая женщина, открыла багажник и стала охапками выбрасывать из него цветы в контейнер! Это гладиолусы, розы. Они свежие, не увядшие! Знайте, какой учительнице не надо дарить цветы!" – написала женщина.
В 17 ч. этой записью поделились 1500 человек. В комментариях люди не скрывали своего разочарования.
"Такой человек не может работать учителем. Такие вот у нас педагоги", – писала Даля.
"Такое неуважение к детям и родителям. Маме можно, бабушке, наконец, на кладбище можно отвезти", – комментировала одна женщина.
"И такие люди наших детей учат. Никакого оправдания не вижу", – писала Роберта.
Но были и те, кто объяснял такое поведение и защищал учителя.
"Если бы вместо цветов дарили конфеты и шоколад, кофе, то на переменах это можно было съесть, не выбросила бы тогда", – писал Жидрунас.
"А вы, когда несете охапки цветов, думаете о том, что они нуждаются в уходе? Если бы учитель сидела без дела, тогда у нее было бы на это время", – писала Дайва.
Пока неизвестно, кто именно из паневежских учителей таким образом "отличился".